Corriere dello Sport, la prima pagina: “Nelle tasche dei campioni”

TORINO- Sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport si parla della possibile riduzione degli stipendi dei calciatori di Serie A, pronti a discutere di questa eventualità. Spazio poi per le parole di Dzemaili, che invita l’Italia a seguire l’esempio della Cina riguardo la situazione Coronavirus e le per quelle dell’immunologo Le Foche, che evidenzia Atalanta-Valencia come partita che spiega i tanti morti delle ultime settimane. Caos Olimpiadi, con gli atleti che si ribellano allo svolgimento e spazio per il tennis, che si fermerà fino all’8 giugno:



