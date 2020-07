TORINO- Il Corriere dello Sport in edicola oggi apre con il successo dell’Inter a Ferrara ai danni della Spal. Rotondo 4-0 in favore degli uomini di Conte, che ora si portano a soli 6 punti in classifica dalla Juve capolista. In Spagna, invece, giochi chiusi per il titolo, con il Real Madrid che si è ufficialmente laureato campione. Capitolo mercato: la Roma non ha intenzione di privarsi di Nicolò Zaniolo:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<