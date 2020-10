TORINO- Il Corriere dello Sport in edicola oggi apre con il successo della Juventus a Kiev. Bianconeri trascinati dalla doppietta di Alvaro Morata, che consente a Pirlo di bagnare con un successo il suo esordio da allenatore in Europa. Spazio poi alla Lazio che, trascinata da Ciro Immobile (gol e assist), batte il Borussia Dortmund all’Olimpico per 3-1. Oggi in campo anche Inter e Atalanta: