TORINO- Joaquin Correa o Federico Chiesa, questi i nomi dei due possibili sostituti di Douglas Costa. Come riportato da Tuttosport, la Juventus punta con decisione all’acquisto dell’esterno offensivo viola ma, nel caso la trattativa non andasse a buon fine, Paratici è pronto a cautelarsi. Trattare con Lotito, si sa, non è però impresa facile. Negli scorsi giorni, infatti, il numero uno biancoceleste avrebbe rifiutato un’offerta da 50 milioni di euro.