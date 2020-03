Coronavirus, Young elogia il sistema italiano: “C’è calma e niente lotte per il cibo…”

TORINO – Ashley Young, terzino dell’Inter, ha parlato tramite il suo profilo Twitter ufficiale elogiando il sistema italiano ed i provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare il coronavirus, che sono a detta del giocatore inglese: “Giusti e non eccessivi”. Di seguito riportiamo le sue parole: “Volevo condividere i miei pensieri dato che attualmente vivo in Italia, l’epicentro del virus. Realisticamente un supermercato è ora il rischio principale dove si può diffondere questo virus e persino di essere contagiati. In Italia quando si va lì c’è una calma sorprendente…. niente lotte per il cibo, niente scaffali vuoti e nessuna lite col personale su limitazioni o altro! E in quasi tutti i casi di solito è solo una persona che fa acquisti per una famiglia! I supermercati hanno limitato il numero di persone che entrano, quindi non è mai troppo affollato! Poi conclude: “Questo è ciò che stiamo facendo qui, non è una reazione eccessiva, bisogna stare al sicuro. E anche gli altri dovrebbero farlo. Non è orribile, è un modo per mantenere le distanze e aiutare a salvare vite”.

