TORINO- Lionel Messi non è solamente un fuoriclasse sul terreno di gioco, ma anche nella vita fuori dal campo. Come riportato da Calcio e Finanza, infatti, il numero 10 del Barcellona ha effettuato una donazione da ben 500.000 euro alla raccolta “Insieme per la salute Argentina”, promossa dalla Fundaciòn Garrahan, che si sta impegnando a combattere il Coronavirus nel paese sudamericano.

