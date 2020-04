Coronavirus, guariti Rugani e Matuidi

.TORINO – Daniele Rugani è stato il primo calciatore della Juventus, oltre che della Serie A, contagiato dal Coronavirus, mentre a Blaise Matuidi è toccato lo stesso destino con qualche giorno di ritardo. Ma ora entrambi i giocatori possono considerarsi guariti.

“Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare” – si legge su Juventus.com.