Coppa Italia, Gattuso punta su Callejon

TORINO – Stasera all’Olimpico di Roma andrà in scena la finale di Coppa Italia 2020. Sarà il primo trofeo assegnato dopo lo stop a causa dell’emergenza Covid-19, e a contenderselo saranno Juventus e Napoli.

Passando ai dubbi di formazione, i partenopei hanno recuperato Manolas, ma il greco dovrebbe comunque partire dalla panchina lasciando spazio a Maksimovic. In avanti Gattuso ha dubbi su chi affiancare ai sicuri Mertens e Insigne: Callejon al momento sembra in vantaggio su Politano. Ecco dunque, stando a Sky Sport, la probabile formazione del Napoli per il match di stasera:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.