Coppa Italia, ecco l’attacco anti Milan

TORINO – Venerdì sera sarà di nuovo tempo di calcio giocato per i tifosi di Juventus e Milan. La semifinale di ritorno della Coppa Italia vedrà le due squadre affrontarsi a partire dal risultato di 1-1 maturato all’andata sul campo di San Siro. La Juventus, forte del gol segnato in trasferta, parte dunque con i favori del pronostico. Ma a fare la differenza sarà di nuovo, e finalmente, il campo. Maurizio Sarri potrebbe non avere a disposizione Gonzalo Higuain, e dover dunque optare per un tridente più leggero composto da Dybala (in veste di centravanti atipico), Douglas Costa e Cristiano Ronaldo.