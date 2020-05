Continassa, Ronaldo suona la carica verso la Coppa Italia

TORINO- Da diversi giorni la Juventus è tornata a lavorare in gruppo alla Continassa, sotto gli ordini di Maurizio Sarri. Il grande obiettivo è arrivare al massimo della forma in vista del match di Coppa Italia contro il Milan, al momento previsto per il 13 giugno (ma la data potrebbe subire variazioni). Come riportato da Tuttosport, il più carico del gruppo è Cristiano Ronaldo, che sta martellando i compagni per arrivare al massimo al primo appuntamento dopo la pausa forzata.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<