Continassa, Ramsey torna al lavoro per primo

TORINO – Non si è ancora pronti per ripartire, non tutti i giocatori sono rientrati dai propri paesi d’origine, ma oggi alla Continassa qualcosa torna a muoversi. I primi bianconeri oggi saranno alle prese con gli allenamenti individuali. A scendere in campo per primo è stato Aaron Ramsey, che ha potuto testare per primo questa particolare metodologia di allenamento. A seguire entreranno in campo altri bianconeri, e c’è grande attesa per Cristiano Ronaldo, rientrato oggi dal Portogallo. Per lui dovrebbero esserci pronti dei test medici e poco altro, visto che il portoghese probabilmente dovrà sottoporsi ad ulteriori 14 giorni di isolamento.