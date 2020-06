Continassa: Ramsey ancora a parte, ma per mercoledì c’è qualche speranza

TORINO- Altro giorno di lavoro alla Continassa per la Juventus, che sotto la guida di mister Sarri sta continuando a preparare al meglio la sfida di mercoledì con il Napoli, valevole per l’assegnazione della Coppa Italia. Il tecnico toscano deve fare i conti con la situazione di Aaron Ramsey, assente contro il Milan per un acciacco fisico. Il gallese, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha lavorato a parte anche oggi, ma c’è ancora qualche speranza di vederlo in campo all’Olimpico.

