Continassa, Chiellini si è allenato a parte

TORINO- Altro giorno di lavoro per la Juventus, che si è ritrovata nuovamente alla Continassa agli ordini di mister Maurizio Sarri. Come riportato da Sky Sport, capitan Chiellini è arrivato in tarda mattinata al JTC, lavorando però a parte rispetto al resto dei compagni. Il numero 3, che sta cercando di tornare ai suoi ritmi, non prenderà parte alla sfida in famiglia con l’Under23 di stasera, puntando però ad esserci tra una settimana in Coppa Italia contro il Milan.

