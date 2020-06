Continassa, anche oggi Chiellini ha lavorato a parte

TORINO- La Juventus, anche oggi, è scesa in campo alla Continassa per preparare al meglio la gara di venerdì prossimo in Coppa Italia contro il Milan. Come riportato da Sky Sport, Giorgio Chiellini si è allenato nuovamente a parte, come fatto nei giorni scorsi, rispetto al resto del gruppo. Nessuna preoccupazione, però, per il capitano bianconero, che si è allenato a ritmi diversi rispetto ai compagni per evitare possibili ricadute dopo la rottura del crociato subita lo scorso agosto. Contro i rossoneri, di fianco a Bonucci, dovrebbe esserci proprio il numero 3.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<