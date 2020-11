Conte (vice all. Juventus under23): “Pareggio giusto, abbiamo fatto quello che dovevamo fare”

TORINO- Mirko Conte, vice-allenatore della Juventus under23, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo il pareggio per 1-1 con il Lecco: “Nel complesso la squadra ha fatto le cose che doveva fare. Abbiamo trovato davanti a noi una squadra attrezzata ed esperta, in alcuni momenti abbiamo sofferto, in altri hanno sofferto loro, ma credo che nel complesso della partita il pareggio sia giusto. Peeters e Rafia ci hanno portato, oltre alle loro qualità, anche energie fresche”.