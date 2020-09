TORINO – L’allenatore dell’Inter Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dove ha parlato anche di Andrea Pirlo.

“Nutro grande affetto per Andrea, per l’uomo e per il professionista. Per il resto saremo avversari. Come detto, vedere che alcuni miei vecchi calciatori diventano allenatori, porta a pensare che il tempo per me sta passando. Sono contento per lui e per l’opportunità che gli è stata data”.