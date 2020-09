Conte: “Pirlo grande professionista e grande uomo, ma saremo avversari”

TORINO- Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha avuto modo di parlare di Andrea Pirlo: “Quello che posso dire di lui è che è sia un grande professionista che un grande uomo. Provo molto affetto nei confronti di Andrea. Per il resto, però, saremo avversari. Quello che mi fa pensare è che il tempo per me stia passando, ma sono felice per lui”.