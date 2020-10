TORINO- Alla vigilia del match di Champions con il Borussia Monchengladbach, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. Tra gli argomenti affrontati anche la lotta scudetto: “Ci sono diverse squadre preparate per giocarsi i primi quattro posti. Il campionato è equilibrato e faremo di tutto per finire tra le prime quattro. In queste settimane, poi, ci sono stati diversi risultati che nessuno si sarebbe aspettato”.