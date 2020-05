TORINO – Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 2 circa la ripresa della Serie A: “Quanta percentuale che la Serie A riparta il 13 giugno? Secondo me il 99 per cento. Si sta facendo di tutto per mettere in condizione il sistema di ricominciare, per sapere poi quante chance ci sono che il campionato finisca bisognerebbe avere la palla di vetro”.

