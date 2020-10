TORINO- Tra poco più di un’ora, dalla sala conferenze dello Stadio Olimpico di Kiev, Andrea Pirlo presenterà la gara di domani tra la sua Juve e la Dinamo di Lucescu davanti ai giornalisti presenti. Il tecnico bianconero, come sempre accade alla vigilia di una gara europea sarà accompagnato da un suo giocatore. Per l’occasione toccherà a capitan Giorgio Chiellini, che molto probabilmente sarà anche titolare in campo domani.