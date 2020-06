TORINO – Arkadiusz Milik è uno degli attaccanti sulla lista di Paratici per il prossimo anno. Il polacco è in uscita dal Napoli e le pretendenti pronte ad aggiudicarselo non mancano. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, tra queste ci sarebbe anche il Milan. I rossoneri sarebbero pronti a inserire Kessie nella trattativa, con Gattuso che potrebbe accogliere di buon grado questa contropartita tecnica.