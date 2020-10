TORINO- Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è stato intervistato ai microfoni di Radio Rai: “Ognuno ha dei sogni, ma non farò promesse che non posso mantenere. Senza i tre punti ottenuti a tavolino contro il Napoli, la Juve sarebbe dietro di noi in classifica. Non avrei mai pensato di poter fare così tanto con Mediacom, magari riusciamo anche a vincere qualche trofeo, ma servirà del tempo”.