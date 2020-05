Commisso: “Futuro Chiesa? A certe cifre potremmo pensare di cederlo”

TORINO- Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, intervistato dai microfoni di Toscana TV, ha parlato del possibile futuro di Federico Chiesa, da ormai diverse stagioni obiettivo della Juventus: “Leggo tante notizie su di lui negli ultimi giorni. Ora non so dirvi quale sia la cifra giusta per farlo partire, ma se arrivassero offerte interessanti potremmo pensare di lasciarlo partire. Non è poi da escludere la possibilità che Federico resti alla Fiorentina ancora per un altro anno”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<