Commisso: “Chiesa sa cosa lo aspetta qui a Firenze, ma se vorrà andarsene…”

TORINO- Rocco Commisso, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del futuro di Federico Chiesa: “Deve decidere il suo futuro, ma se vorrà andarsene lo lascerà andare in caso arrivasse l’offerta giusta. Il ragazzo sa cosa è la Fiorentina, chi sono io e cosa potrebbe aspettargli nel suo futuro qui a Firenze. Non ci sono veti per altre società. Al momento, però, posso dirvi che ho un ottimo rapporto sia con Federico che con suo padre, mi piacerebbe se restasse”.

