Commisso: “Castrovilli resta alla Fiorentina, per Chiesa valuteremo le offerte”

TORINO- Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, negli studi di Top Calcio 24, è tornato a parlare del futuro di Chiesa e Castrovilli: “Il mio obiettivo è che i grandi calciatori che abbiamo in rosa rimangano ed è il caso di Castrovilli, che ha un contratto ancora per 4 o 5 anni. Per Chiesa, invece, se i prezzi fossero giusti potrei lasciarlo andare. È una promessa che ho fatto al ragazzo. La situazione del club, però, è cambiata ai suoi occhi e spero possano giocare ancora insieme la prossima stagione”.

