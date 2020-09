TORINO- Selvaggio Sarri, Colonnello a capo del reparto di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia, ha parlato ai microfoni di Fanpage del caso Suarez, parlando anche della Juventus: “Il club bianconero aveva manifestato l’esigenza di questo esame. Non abbiamo evidenze particolari, a meno che nel corso delle perquisizioni in atto non troviamo qualcos’altro. Per il momento gli indagati sono solo all’interno dell’Ateneo”.