Cobolli Gigli: “Non stimo Sarri, assurdo che la Juve non abbia un gioco. Ronaldo? Potrebbe avere un problema di condizione”

TORINO- L’ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato dell’attuale situazione della Juventus: “Non stimo Sarri come persona e non ho condiviso quando ha detto che abbiamo perso per colpa di due rigori. Si è perso perchè non siamo stati abbastanza determinati. Un peccato aver perso due finali, ma ci sono ancora campionato e Champions. Ronaldo? Ci aveva lasciati con una lunga serie di gol segnati, potrebbe avere un problema di condizione. Trovo però assurdo che la Juve non abbia ancora un gioco. Sarri al Napoli poteva far giocare i calciatori come preferiva, mentre con Ronaldo non è possibile. Futuro? Penso che si andrà avanti con Sarri e la società si stringerà a coorte. Se la squadra dovesse arrivare in fondo alla Champions, vincendo il campionato, si potrebbe continuare così. Altrimenti con Sarri ci si dovrebbe salutare da buoni amici”.

