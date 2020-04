Cobolli Gigli: “Non capisco i tentennamenti di Spadafora, fossi alla Juve cercherei di spingere per la ripresa del campionato”

TORINO- Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato del futuro del campionato di Serie A: “Lo sport deve ripartire in massima sicurezza, i calciatori sottoposti regolarmente a tamponi sarebbero meno a rischio dei cittadini che prendono i mezzi pubblici. Non capisco i tentennamenti di Spadafora, il calcio è un settore che contribuisce molto al PIL italiano. Bisognerà comunque limitare le reazioni emotive e, per questo, ho fatto una ramanzina a Buffon per il bacio a Dybala dopo il gol all’Inter. La Juve in questi anni ha investito molto ed è tornata una società importante, anche senza vincere la Champions. Fossi in Agnelli cercherei di ripartire per recuperare una parte di ricavi. Lo scudetto vorrei vincerlo sul campo, concludendo il campionato e riaprendo parzialmente gli stadi dalla prossima stagione”.

