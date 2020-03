Cobolli Gigli, frecciatina a Ronaldo: “Via per la madre, ma poi lo si vede a prendere il sole in piscina. Nostalgia della vecchia Juve”

TORINO- Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli ha parlato della Juventus: “Non capisco perchè alcuni giocatori siano andati all’estero in questo momento, anche se dall’esterno è facile criticare. In casa Juve la cosa si è complicata quando è arrivato Ronaldo, che è stato il primo ad andarsene per la madre ma poi lo si vede a prendere il sole in una mega piscina. A questo punto, fatta questa concessione, la situazione è degenerata. Non era una cosa che andava fatta, dovevano restare in quarantena in albergo. Ho nostalgia dell’avvocato Agnelli, di Umberto e di Boniperti, che portavano avanti la squadra con disciplina”.

