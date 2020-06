City davanti al Tas: la Juve attenta alle possibili occasioni

TORINO- Nella giornata di oggi, il Manchester City conoscerà il proprio destino nelle coppe europee per la prossima stagione. Il Tas è pronto ad analizzare il ricorso presentato dai citizens contro l’esclusione dalle coppe e la multa per aver violato le regole del Fair Play Finanziario. La Juve, in ottica mercato, è attenta alla situazione. Il club bianconero potrebbe decidere di affondare il colpo su Gabriel Jesus, centravanti che tanto piace a Maurizio Sarri. Senza dimenticare la situazione legata a Guardiola, che in futuro potrebbe sedere sulla panchina bianconera…

