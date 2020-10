Ciro Borriello: “L’AZ è un focolaio, i giocatori non posso partire. Juve-Napoli? Può decidere una stagione”

TORINO- Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “L’AZ al momento è un focolaio, ci sono diversi positivi e la squadra andrebbe messa in quarantena. Se interviene l’Asl1 di Napoli bisogna capire cosa accade. Gli olandesi non posso partire, altrimenti ci sarebbe discrasia. C’è un giudicato in corso su Juventus-Napoli sul tema. Juve-Napoli? C’è una guerra in corso con Lega e Giustizia Sportiva. Questa gara può decidere una stagione, gli azzurri si giocano il campionato”.