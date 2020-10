CIES- City squadra più costosa in Europa, Juve prima tra le italiane

TORINO- Il CIES ha deciso di condurre una ricerca sui milioni spesi dalle squadre europee in queste ultime sessioni di mercato. La classifica fa fede al 2019 e somma i costi per l’acquisto di ogni giocatore della rosa e vede il Manchester City dominare incontrastato a più di un miliardo di euro spesi. Secondo il Psg (888 milioni) e terzo il Manchester United (844 milioni). Juve che in Europa si posiziona al settimo posto a quota 594, che le permettono però di dominare la classifica delle squadre italiane. Sotto i bianconeri troviamo il Napoli (467 milioni) e l’Inter (439 milioni):

Classifica europea

1. Manchester City 1.036 milioni

2. Paris Saint-Germain 888

3. Manchester United 844

4. Barcellona 826

5. Chelsea 763

6. Real Madrid 708

7. Juventus 594

8. Arsenal 590

9. Everton 504

10. Atlético Madrid 483

Classifica Serie A

1. Juventus 594

2. Napoli 467

3. Inter 439

4. Roma 303

5. Milan 255

6. Lazio 160

7. Fiorentina 158

8. Torino 139

9. Atalanta 136

10. Sampdoria 124