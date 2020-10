Calciomercato Juventus, bomba o bufala? Tutto vero: “Contatti confermati!”

Calciomercato Juventus, dopo le voci ecco le conferme: possibile colpo da urlo

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il calciomercato, lo sappiamo molto bene, è affascinante quanto imprevedibile. E soprattutto dura tutto l’anno. Sì perché, anche a mercato chiuso, le indiscrezioni continuano inevitabilmente a circolare. Alcune volte ci troviamo addirittura di fronte anche ad alcune vere e proprie bombe di calciomercato. Bisogna dunque riuscire a capire quando si tratta di bufale e quando invece la notizia è davvero concreta. Questo ad esempio sembra essere un momento molto caldo in casa Juventus, dove continuano ad arrivare voci davvero grosse.

Una delle ultime riguarda un possibile (e grosso) acquisto che il club bianconero starebbe già programmando in vista della prossima estate. Stiamo parlando di David Alaba, campione austriaco che a fine stagione si svincolerà a parametro zero dal Bayern Monaco. Già nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del jolly classe ’92 accostato alla Vecchia Signora: in Spagna qualcuno parla addirittura di accordo già chiuso tra Alaba e la Juve, nonostante la forte concorrenza di club come Manchester City, PSG e Real Madrid. E ora anche dall’Italia arrivano nuove e importanti conferme sulla trattativa.

A darne notizia è stato il noto giornalista di Rai Sport Paolo Paganini. Ecco quanto rivelato dall’esperto di calciomercato sul suo profilo Twitter: “Sarà un mercato di gennaio, come detto, parecchio frizzante soprattutto per i giocatori in scadenza nel 2021. E a questo proposito a Montecarlo mi confermano nuovi contatti per Alaba da parte della Juventus. Si vedrà”. Insomma, difficile parlare di accordo già raggiunto, ma i bianconeri ci starebbero provando sul serio per il difensore austriaco a parametro zero. Ma non è ancora tutto, perché sulla lista della spesa bianconera ci sono anche molti altri nomi. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA