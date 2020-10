Chisoli: “Giocare contro la Juve una grande emozione. Contento se ci fosse Ronaldo”

TORINO- Ai microfoni di calciomercato.it, il presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha parlato della gara con la Juve: “C’è il precedente della Serie B, anche se ovviamente giocare in A contro la Juve è una grande emozione. Per la prima volta nella storia ci saranno due squadre con lo scudetto sul petto: loro quello di campioni d’Italia, noi quello del 1944. Nelle ultime gare sono stati molto sfortunati. Tanti gol annullati per fuorigioco. Ronaldo? Sono contento ci sia, anche se per noi sarà ancora più complicato. Con o senza lui, però, la Juve resta fortissima. Noi, però, ci crediamo: avete visto il nostro modo di stare in campo, giochiamo ogni partita con la voglia di giocare, senza fare barricate”.