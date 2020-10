Chiesa: “Serata fantastica, sono a disposizione del mister. Critiche? Ci sono aspettative alte attorno alla Juve”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Federico Chiesa ha parlato dopo il successo della Juve sulla Dinamo Kiev: “Mi sono messo a disposizione del mister, stando largo e puntando l’uomo creando superiorità, come mi ha chiesto lui. Serata fantastica, non poteva andare meglio questo esordio. Posizione? Mi metto dove vuole il mister. Oggi ha scelto questa formazione e mi sono fatto trovare pronto. Nuovi acquisti? Siamo un gruppo giovane e stiamo molto bene. Mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo, ma scendiamo sempre in campo per vincere e lo abbiamo dimostrato anche oggi. Trio d’attacco con Morata e Kulusevski? Abbiamo giocato come voleva il mister sia oggi che a Crotone. Poi siamo stati bravi ad andare in gol in entrambi i casi con questa combinazione. La proviamo tanto in allenamento e la portiamo in campo. Critiche post-Crotone? La vittoria di oggi serviva per partire alla grande e abbiamo dato tutto. Abbiamo ricevuto tante critiche ma è normale, le aspettative attorno a questa squadra sono alte”.