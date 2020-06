Chiesa, Rugani è la carta per convincere la Fiorentina

TORINO- La Juventus continua a monitorare la situazione legata a Federico Chiesa, ritenuto il giusto tassello per rinforzare un attacco che nei prossimi mesi potrebbe perdere Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Convincere Commisso a cedere il proprio gioiello, però, non sarà facile. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la carta giusta per sbloccare l’affare potrebbe essere Daniele Rugani, primo obiettivo della Fiorentina per sostituire capitan Pezzella.

