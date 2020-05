Chiesa, pazzesca clausola nel rinnovo con la Fiorentina

TORINO- La Fiorentina, nonostante le numerose voci degli ultimi giorni, è restia a lasciar andare Federico Chiesa. Il club viola vorrebbe infatti costruire i progetti futuri intorno al talento numero 25, per il quale si sta lavorando ad un rinnovo. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto un quinquennale per il giovane attaccante, con inserimento di una pazzesca clausola rescissoria pari a 100 milioni di euro. Una cifra che Juve e Inter difficilmente vorranno spendere.

