Chiesa, parla Barone: “Diverse squadre ce lo hanno chiesto, ma lui pensa solo alla Fiorentina”

TORINO- Intervenuto in una diretta sui social con la Gazzetta dello Sport, il dirigente della Fiorentina Joe Barone ha parlato di Federico Chiesa, uno degli obiettivi della Juventus per rinforzare l’attacco: “Diverse squadre hanno bussato alla sua porta, tra cui anche alcune che parlano inglese. Prima di decidere, però, pensiamo a terminare il campionato. Federico pensa soltanto a voler finire la stagione al meglio per il bene della Fiorentina”.

