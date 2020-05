Chiesa, non si esclude la permanenza alla Fiorentina

TORINO- Juventus e Inter stanno continuando a sfidarsi sul mercato per vari obiettivi, tra cui anche Federico Chiesa, tra i talenti più interessanti del calcio italiano. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, però, tra le due litiganti potrebbe godere ancora la Fiorentina. In attesa di capire se le trattative per il rinnovo potranno andare a buon fine, il numero 25 starebbe pensando di restare un altro anno a Firenze, così da trovare abbastanza spazio per meritarsi la convocazione in Nazionale in vista degli europei della prossima estate.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<