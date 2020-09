TORINO- Federico Chiesa è uno dei calciatori che potrebbero cambiare squadra in questi giorni. Il ragazzo è nel mirino della Juventus, che sarebbe l’unico club ad avere seriamente intenzione di rilevarlo dalla Fiorentina. Come riportato da Sky Sport, infatti, il Milan, che nelle scorse settimane era stato accostato al futuro del ragazzo, non avrebbe mai fatto partire dei contatti con Rocco Commisso.