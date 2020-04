Chiesa, l’Inter prepara l’offerta

TORINO- Juventus e Inter continuano a duellare sul mercato, visti i diversi obiettivi in comune. Tra questi c’è anche Federico Chiesa che, nonostante la resistenza di Commisso, sembra ormai pronto per spiccare il grande salto in un top club. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sarebbe pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro per convincere il club viola, prendendo così una piccola rivincita dopo lo sgarbo Kulusevski di gennaio.

