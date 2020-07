TORINO- La Juventus continua a seguire con attenzione Federico Chiesa, ritenuto il giusto profilo per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Maurizio Sarri. Come riportato dal quotidiano La Nazione, l’Inter si sarebbe ritirata dalla corsa al talento che la Fiorentina valuta 50 milioni di euro. In corsa con i bianconeri, quindi, rimarrebbero solamente Newcastle e Manchester United.

