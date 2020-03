Chiesa, la Juve può giocarsi la carta Orsolini

TORINO- La Juventus, per rinforzare il proprio attacco, continua a seguire Federico Chiesa. Il ragazzo, che la Fiorentina vorrebbe trattenere con un rinnovo di contratto, piace molto al tecnico Maurizio Sarri e i bianconeri lavorano al possibile inserimento di contropartite per abbassare la parte in denaro. Come riportato da Tuttosport, a passare in viola potrebbe essere Riccardo Orsolini, che i campioni d’Italia riporterennero a Torino dal Bologna.

