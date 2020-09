TORINO- Come riportato da Tuttosport, in caso di cessione di Douglas Costa, la Juventus andrebbe a caccia un esterno da aggregare alla rosa a disposizione di mister Pirlo. Il nome in cima alla lista è ancora una volta quello di Federico Chiesa, pupillo del ds Fabio Paratici. La Fiorentina continua a fare muro ad un suo passaggio in bianconero, che potrebbe però essere favorito dall’inserimento nella trattativa di Luca Pellegrini, profilo gradito ai viola.