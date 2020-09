TORINO- Federico Chiesa resta sempre nei pensieri della Juventus, che ha intenzione di mettere a segno un ultimo grande colpo per rinforzare la rosa. Come riportato dal Corriere Fiorentino, il club bianconero lavora per la cessione di Douglas Costa, che ha estimatori soprattutto in Premier League. Una volta salutato il brasiliano, si punterà tutto sull’arrivo di Chiesa, per cui Commisso negli ultimi giorni ha aperto alla cessione.