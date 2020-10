TORINO- come riportato da Sky Sport, la Juventus punta forte sull’acquisto di Federico Chiesa in questi ultimi giorni di mercato. L’accordo tra il ragazzo e la società sarebbe ormai raggiunto, ma prima il club bianconero attende di cedere alcuni elementi in rosa. Vicino il passaggio di Rugani al Rennes, il ds Paratici attende eventuali novità sul fronte Khedira (rescissione), De Sciglio (occhio al Siviglia) e Douglas Costa.