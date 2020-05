Chiesa, la Fiorentina lavora al rinnovo

TORINO- Da ormai diverse stagioni, Federico Chiesa è uno dei nomi caldi per rinforzare l’attacco della Juventus. Il ragazzo è ritenuto ormai pronto per il grande salto in un club più blasonato della Fiorentina, che dal canto suo non vorrebbe però privarsi del proprio gioiello tanto facilmente. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il club viola è pronto ad offrire un quinquennale al numero 25, che assumerebbe un ruolo ancor più centrale nei progetti futuri.

