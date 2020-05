Chiesa, la Fiorentina fissa il prezzo per la cessione

TORINO- Juventus e Inter sono sempre attente riguardo la situazione legata a Federico Chiesa, ormai ritenuto pronto per il grande salto in un club di maggior blasone della Fiorentina. Come riportato dal Corriere Fiorentino, però, sulla strada che porta al talento viola, oltre alla concorrenza di Chelsea e Manchester United, l’ostacolo maggiore sarebbe il prezzo. Commisso, per la cessione del proprio gioiello, vorrebbe ricavare non meno di 60 milioni di euro. Ma attenzione perché, poco fa, sono arrivate altre pesantissime novità di mercato. Ci siamo: trattativa bollente, manca solo l’ultimo sì per chiudere l’affare! >>>VAI ALLA NOTIZIA

