TORINO- In questi ultimi giorni la Fiorentina ha aperto alla cessione di Federico Chiesa, obiettivo primario della Juventus per rimpiazzare il partente Douglas Costa. Come riportato da Firenzieviola.it, il club gigliato sarebbe sulle tracce di Josè Callejon, al momento svincolato dopo il mancato rinnovo di contratto con il Napoli. L’alternativa sarebbe invece l’ex Milan Gerard Deulofeu, al momento al Watford.