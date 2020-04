Chiesa, Inter in vantaggio sulla Juve

TORINO- Sky Sport fa il punto sulla situazione attuale in merito al futuro di Federico Chiesa. Nonostante le parole di Commisso, l’attaccante sembra destinato a lasciare la Fiorentina, con Juve ed Inter pronte a sfidarsi per accoglierlo. Al momento, però, i nerazzurri si troverebbero in una posizione di vantaggio vista la volontà dei bianconeri di arrivare al giocatore solamente tramite degli scambi. Una soluzione che, al momento, non convince il club viola.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<